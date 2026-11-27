{"_id":"6b0951e82e0297a8d404759c","slug":"video-new-executive-committee-of-abvp-formed-at-rampur-college-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: रामपुर कॉलेज में एबीवीपी की नई कार्यकारिणी गठित, युवराज सिंह अध्यक्ष और सोनाली राणा बनीं इकाई मंत्री","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रामपुर इकाई की बैठक शुक्रवार को रामपुर कॉलेज में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन करना रहा। नई कार्यकारिणी में महाविद्यालय के विभिन्न संकायों, छात्रावासों और संगठन के अलग-अलग आयामों से जुड़े कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे गए हैं। बैठक में युवराज सिंह को इकाई अध्यक्ष और सोनाली राणा को इकाई मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विशेष नेगी, साहिल खत्री, मीनाक्षी और श्रुति को इकाई उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तन्वी खूंद, हर्षित, तनु, दीपिका और गुंजन को इकाई सह सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। मीडिया प्रमुख का दायित्व संतोष को सौंपा गया है। आयुषी गौतम सोशल मीडिया प्रमुख और आदर्श सोनी सह प्रमुख होंगे। संगठन के विभिन्न आयामों में एसएफडी प्रमुख रोहित और सह प्रमुख रितल, एसएफएस प्रमुख सूर्यांशु और सह प्रमुख चेष्टा, राष्ट्रीय कला मंच प्रमुख अंबिका और सह प्रमुख अरुण को बनाया गया। खेलो भारत प्रमुख की जिम्मेदारी अंकुश और सह प्रमुख की जिम्मेदारी कनिका को दी गई है। सचिन नेगी को जनजातीय कार्य प्रमुख, अंजलि को एनएसएस प्रमुख, आरएंडआर प्रमुख रोनित और सह प्रमुख अदिति को नियुक्त किया गया। संकाय प्रमुखों में बीए से अर्जुन डोगरा प्रमुख और रितिका सह प्रमुख, बीएससी से अपशा प्रमुख और कोशिश सह प्रमुख, बीकॉम से तनिषा प्रमुख और लक्की सह प्रमुख होंगे। बीसीए प्रमुख योगिता, बीवोक प्रमुख अभय और सह प्रमुख भूमिका, एमए प्रमुख पल्लवी और सह-प्रमुख लक्ष्मी और एमकॉम प्रमुख रिया को बनाया गया है। छात्रावास प्रमुखों में छात्र आवास के लिए योगराज को प्रमुख और सूजल को सह प्रमुख बनाया गया है। जनजातीय छात्रावास की जिम्मेदारी पायल को दी गई है। बद्री छात्रावास में नताशा प्रमुख और पायल सह प्रमुख रहेंगी, जबकि अंबेडकर छात्रावास प्रमुख का दायित्व तनु को सौंपा गया। महाविद्यालय के 35 अन्य सक्रिय कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। नवनियुक्त इकाई अध्यक्ष युवराज सिंह और इकाई मंत्री सोनाली राणा ने संगठन की सौंपी गई जिम्मेदारियों के लिए आभार व्यक्त किया।

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