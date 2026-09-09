{"_id":"6aa143cd99b8ec851a0c83ca","slug":"video-minister-jagat-singh-negi-laid-the-foundation-stone-for-a-road-costing-rs66-lakh-in-kalpa-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"किन्नौर: मंत्री जगत सिंह नेगी ने कल्पा में 66 लाख से बनने वाली सड़क का किया शिलान्यास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने बुधवार को कल्पा में टोनंगचे मोड़ से दयापुंग संपर्क सड़क का शिलान्यास किया। इस सड़क का निर्माण लगभग 66 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा, जिसकी लंबाई 700 मीटर होगी। यह नई सड़क क्षेत्र के लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा प्रदान करेगी। इस अवसर पर मंत्री ने स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनीं। उन्होंने विभिन्न विकासात्मक कार्यों और स्थानीय आवश्यकताओं से संबंधित मामलों पर जानकारी ली। इससे पूर्व राजस्व मंत्री ने युवारिंगी के समीप जल शक्ति विभाग द्वारा निर्माणाधीन निरीक्षण गृह एवं विश्राम गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कार्य को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने रिकांगपिओ को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए निर्मित जल प्रशोधन संयंत्र का भी निरीक्षण किया।

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