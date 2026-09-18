Rampur Bushahar News: नाथपा ब्लॉक में यातायात प्रतिबंध 5 अक्तूबर तक रहेगा जारी

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.ढलान स्थिरीकरण का 60 फीसदी काम पूरा, शेष कार्य के लिए प्रशासन ने बढ़ाई अवधि

संवाद न्यूज एजेंसी

रिकांगपिओ (किन्नौर)। राष्ट्रीय राजमार्ग-पांच पर नाथपा ब्लॉक बिंदु में ढलान स्थिरीकरण और सुरक्षा कार्यों के चलते लागू यातायात अस्थायी प्रतिबंध 5 अक्तूबर तक जारी रहेगा। उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग निगुलसरी के सहायक अभियंता ने जिला प्रशासन को बताया कि नाथपा के संवेदनशील ढलान से खतरनाक चट्टानों और मलबे को हटाने समेत सुरक्षा से जुड़े करीब 60 फीसदी कार्य को पूरा कर लिया गया है। शेष कार्य को सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। इसी को देखते हुए यातायात नियमन की अवधि बढ़ाई गई है। प्रशासन के अनुसार नाथपा ब्लॉक बिंदु पर पहले जारी यातायात नियमन आदेश में निर्धारित सभी व्यवस्थाएं 5 अक्तूबर तक प्रभावी रहेंगी। इनमें दैनिक यातायात खोलने और बंद करने का समय, निर्धारित समयावधि, वैकल्पिक मार्ग, यातायात परिवर्तन और सुरक्षा संबंधी इंतजाम शामिल हैं। नाथपा में संवेदनशील पहाड़ी को सुरक्षित करने के लिए चल रहे कार्य को देखते हुए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। खतरनाक चट्टानों और मलबे को हटाने के दौरान किसी तरह की दुर्घटना न हो, इसके लिए निर्धारित समय और नियमों के अनुसार ही वाहनों की आवाजाही करवाई जाएगी। जिला प्रशासन ने वाहन चालकों और आम जनता से यातायात नियमन संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। साथ ही मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन करने को कहा है।

नाथपा ब्लॉक में यातायात प्रतिबंध 5 अक्तूबर तक रहेगा जारी