Rampur Bushahar News: रोहड़ू में प्रिय रंजन चौहान का सम्मान, क्षेत्रीय प्रबंधक पद पर पदोन्नत
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:51 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:51 PM IST
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रोहड़ू। परिचालक यूनियन रोहड़ू इकाई और अड्डा प्रभारी ने यातायात प्रबंधक प्रिय रंजन चौहान को क्षेत्रीय प्रबंधक पद पर पदोन्नत होने पर सम्मानित किया। यूनियन पदाधिकारियों ने उन्हें हिमाचली टोपी और मफलर पहनाकर नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। चौहान पिछले करीब तीन वर्षों से रोहड़ू में क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में सेवाएं दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने परिवहन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी पदोन्नति यातायात प्रबंधक से क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर हुई है। पदोन्नति के बाद परिचालक संघ के पदाधिकारियों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर अड्डा प्रभारी मोहन ठाकुर, परिचालक यूनियन हिमाचल प्रदेश के संगठन मंत्री प्रमोद ठाकुर और कार्यकारी अध्यक्ष पंकज चौहान उपस्थित थे। परिचालक यूनियन अध्यक्ष प्रवेश कुमार और उपाध्यक्ष देव राज सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
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