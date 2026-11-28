{"_id":"6b0aac8850035231ee06fb0f","slug":"video-annual-sports-competition-begins-at-nogli-school-students-showcase-their-prowess-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: नोगली स्कूल में वार्षिक खेलकूल प्रतियोगिता शुरू, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रानी रत्न कुमारी मेमोरियल राजकीय उत्कृष्ट विद्यालय नोगली में शनिवार को वार्षिक खेल दिवस का शुभारंभ उत्साह और उमंग के साथ हुआ। तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन सेवानिवृत्त राजनीति शास्त्र प्रवक्ता नरैण लक्टू ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट के माध्यम से मुख्यातिथि को सलामी दी। खेल दिवस के पहले दिन 100 और 200 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और रिले दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विद्यालय के प्रधानाचार्य दिनेश भलूनी ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी प्रतिभागियों और शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। पहले दिन के कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

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