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सिविल अस्पताल आनी में आधुनिक एक्सरे मशीन स्थापित होने के बाद अब इसका श्रेय लेने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। विधायक लोकेंद्र कुमार ने मशीन को कांग्रेस की उपलब्धि बताने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे कांग्रेस सरकार या पार्टी ने स्थापित नहीं करवाया है। विधायक ने कहा कि मशीन स्थापित करवाने में कांग्रेस की भूमिका नहीं रही है। ऐसे में इसे कांग्रेस की उपलब्धि बताना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा को लेकर जनता के सामने सही तथ्य रखे जाने चाहिए।

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