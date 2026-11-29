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हिमगिरि कल्याण आश्रम परशुराम छात्रावास दत्तनगर की ओर से रविवार को ठाकुर सत्य नारायण मंदिर रामपुर में जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और जनजातीय समाज के उत्थान में उनके योगदान को याद किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर खूब वाहवाही लूटी। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुसूचित जनजातीय प्रदेशाध्यक्ष सुनील नेगी ने की। वहीं प्रांत हित रक्षा प्रमुख राजकुमार भारद्वाज मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। विनय शर्मा ने विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि और अन्य उपस्थित अतिथियों ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ किया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व प्रदेश सचिव रामकृष्ण, हिमगिरि कल्याण आश्रम के अध्यक्ष जीवन नेगी, पनमा नेगी, सुरेश मेहता, विष्णु शर्मा, छेवांग दोर्जे सहित अन्य मौजूद रहे।

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