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निरमंड: माता अंबिका मंदिर में कछंटी और मुख्य द्वार की प्रतिष्ठा संपन्न, अंतिम दिन भी उमड़े श्रद्धालु
छोटी काशी निरमंड के ऐतिहासिक एवं प्राचीन माता अंबिका मंदिर में नव निर्मित कछंटी और मुख्य द्वार की प्रतिष्ठा का तीन दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम रविवार शाम को विधिवत संपन्न हो गया। इस धार्मिक आयोजन में इष्ट देव ढरोपा चंभू की विशेष उपस्थिति रही। तीन दिनों तक मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों और वैदिक मंत्रोच्चारण से माहौल भक्तिमय बना रहा। तीन दिवसीय प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ इष्ट देव ढरोपा चंभू के परशुराम कोठी में आगमन के साथ हुआ। इसके बाद माता अंबिका के पवित्र कलश को मंदिर परिसर में लाया गया और यज्ञशाला में स्थापित किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुए। तीन दिनों तक पुरोहितों द्वारा विधि-विधान से पूजा-अर्चना और यज्ञ संपन्न करवाए गए। रविवार को अंतिम दिन भी श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर माता अंबिका का आशीर्वाद लिया। धार्मिक परंपराओं के अनुसार कछंटी और मुख्य द्वार की प्रतिष्ठा की रस्में पूरी की गईं। इसके साथ ही तीन दिवसीय आयोजन का समापन हुआ। इस दौरान निरमंड सहित आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं ने भाग लेकर देव परंपराओं और धार्मिक आस्था के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की।
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