{"_id":"6b0c0846053ed298d40e494b","slug":"video-kumarsain-new-executive-committee-of-the-retired-employees-welfare-association-formed-in-baragaon-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुमारसैन: बड़ागांव में सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ की नई कार्यकारिणी गठित, सुनील ठाकुर बने प्रधान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विकासखंड नारकंडा की ग्राम पंचायत बड़ागांव में रविवार को सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मनोहर शर्मा ने की। इस दौरान संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें सर्वसम्मति से सुनील ठाकुर को संघ का प्रधान चुना गया। वहीं भूपदेव शर्मा को महासचिव और राजेंद्र ठाकुर को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं, पेंशन से जुड़ी मांगों और क्षेत्र के विकास से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही संघ को मजबूत बनाने और कर्मचारियों के हितों की आवाज प्रभावी ढंग से उठाने पर सहमति बनी। नवनियुक्त प्रधान सुनील ठाकुर ने कहा कि संघ का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं को एकजुट होकर सरकार के समक्ष उठाना रहेगा।

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