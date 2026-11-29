{"_id":"6b0c0846053ed298d40e494b","slug":"video-kumarsain-new-executive-committee-of-the-retired-employees-welfare-association-formed-in-baragaon-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुमारसैन: बड़ागांव में सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ की नई कार्यकारिणी गठित, सुनील ठाकुर बने प्रधान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कुमारसैन: बड़ागांव में सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ की नई कार्यकारिणी गठित, सुनील ठाकुर बने प्रधान
विकासखंड नारकंडा की ग्राम पंचायत बड़ागांव में रविवार को सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मनोहर शर्मा ने की। इस दौरान संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें सर्वसम्मति से सुनील ठाकुर को संघ का प्रधान चुना गया। वहीं भूपदेव शर्मा को महासचिव और राजेंद्र ठाकुर को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं, पेंशन से जुड़ी मांगों और क्षेत्र के विकास से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही संघ को मजबूत बनाने और कर्मचारियों के हितों की आवाज प्रभावी ढंग से उठाने पर सहमति बनी। नवनियुक्त प्रधान सुनील ठाकुर ने कहा कि संघ का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं को एकजुट होकर सरकार के समक्ष उठाना रहेगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।