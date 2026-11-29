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एसजेवीएन की अंतर इकाई वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता शुरू, छह टीमें दिखाएंगी दमखम
एसजेवीएन के 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन, झाकड़ी के खेल मैदान में अंतर इकाई वॉलीबॉल एवं कबड्डी प्रतियोगिता का रविवार को भव्य शुभारंभ हुआ। परियोजना प्रमुख राजीव कपूर ने एसजेवीएन का ध्वज फहराकर प्रतियोगिता का विधिवत आगाज किया। इस प्रतियोगिता में एसजेवीएन की छह टीमें भाग ले रही हैं। शुभारंभ समारोह में शिवालिक पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने पारंपरिक हिमाचली वाद्य यंत्रों के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस अवसर पर परियोजना प्रमुख राजीव कपूर ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्फूर्ति बनाए रखने के साथ स्वस्थ जीवनशैली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उमानव संसाधन विभागाध्यक्ष मनीष शर्मा ने अपने संबोधन में प्रतियोगिता के आयोजन की सराहना करते हुए सभी प्रतिभागी टीमों और खिलाड़ियों का स्वागत किया। इस मौके पर नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन के सभी विभागाध्यक्ष, अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
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