{"_id":"6a927ead89e6ad26560b9b1e","slug":"video-mandi-jeep-plunges-into-gorge-near-6-mile-driver-missing-search-operation-launched-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: 6 मील के पास खाई में गिरी जीप, चालक लापता, सर्च ऑपरेशन शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंडी-कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर 6 मील के पास खाई में गिरी जीप और उसके चालक की तलाश के लिए शनिवार को सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात मंडी-कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर 6 मील के पास एक जीप अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना गंभीर था कि जीप सड़क से नीचे दिखाई नहीं दे रही है। हादसे के बाद से जीप के चालक का कोई पता नहीं चल पाया है। शनिवार को एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। टीम की ओर से खाई के दुर्गम हिस्सों में उतरकर जीप और चालक की तलाश की जा रही है। मौके पर तहसीलदार मंडी संजीव कुमार भी मौजूद रहे और राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। दुर्घटनास्थल पर पुलिस टीम भी मौजूद है। खाई काफी गहरी और क्षेत्र दुर्गम होने के कारण सर्च ऑपरेशन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बचाव दल संभावित स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है।

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