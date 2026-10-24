{"_id":"6adc36bc42d1a8cf43003f4c","slug":"video-kullu-rajya-sabha-mp-anurag-sharma-paid-obeisance-at-the-court-of-lord-raghunath-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने भगवान रघुनाथ के दरबार में टेका माथा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में शिरकत करने पहुंचे राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा शनिवार सुबह 8:00 बजे भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर पहुंचे। यहां उन्होंने माथा टेककर पूजा-अर्चना की और भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान शिविर में भक्तिमय माहौल बना रहा। उपस्थित महिलाओं ने भजन-कीर्तन के माध्यम से भगवान श्रीराम का गुणगान किया। भजनों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिरस में सराबोर नजर आया। इससे पूर्व सांसद अनुराग शर्मा दशहरा उत्सव की सांस्कृतिक संध्या में भी शामिल हुए थे।

... और पढ़ें