आईआईटी मंडी ने खोजी नई तकनीक: पुलों और सुरंगों की निगरानी आसान करेगा ड्रोन, आठ महीने में पूरा हुआ शोध

कल्पना कीजिए कि कोई ड्रोन दीवार के पास पहुंचकर उस पर टिक जाए और बिना लगातार उड़ते हुए लंबे समय तक निगरानी करता रहे। इससे न केवल ऊर्जा की बचत हो सकती है, बल्कि पुलों, इमारतों और सुरंगों जैसे ढांचों का निरीक्षण भी आसान हो सकता है। इसी दिशा में आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने क्वाडरोटर ड्रोन को दीवार जैसी सतह पर स्थिर रखने की तकनीक विकसित की है। शोधपत्र साइंटिफिक रिपोर्ट्स में 12 फरवरी 2026 को ऑनलाइन प्रकाशित हुआ। शोध टीम में आईआईटी मंडी के प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा और डॉ. नरेंद्र कुमार धर के साथ आईआईटी मंडी आईहब एवं एचसीआई फाउंडेशन से जुड़े डॉ. अनुज नंदनवार भी शामिल हैं।

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