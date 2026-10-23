हिमाचल: डेंटल कॉलेज शिमला के छात्रों से संजौली में रैगिंग, जांच शुरू, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी

मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रबंधन ने इसकी जांच शुरू कर दी है। शिकायत में जूनियर छात्रों ने आरोप लगाया है कि उन्हें उपनगर संजौली बुलाकर सीनियर छात्रों ने रैगिंग की। अस्पताल प्रबंधन को जूनियर छात्रों ने बिना नाम के ई-मेल के जरिये ये शिकायतें भेजी हैं। ई-मेल में सीनियर छात्रों पर मामले में कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। शिकायत के बाद कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत मामले की जांच एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दी है।