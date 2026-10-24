आईजीएमसी शिमला में अब रोबोटिक सर्जरी महंगी: एक्सरे के लिए भी देना होगा शुल्क, आरकेएस की बैठक फैसला

आईजीएमसी में 150, चमियाना में 320 से अधिक रोबोटिक सर्जरी

इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) शिमला में अब तक 150 से अधिक रोबोटिक सर्जरी की जा चुकी हैं। आईजीएमसी में सर्जरी विभाग के अलावा स्त्री रोग (गायनी) और शिशु रोग विभाग में भी रोबोटिक तकनीक से ऑपरेशन किए गए हैं। वहीं चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपरस्पेशियलिटीज में विभिन्न विभागों की ओर से अब तक 320 से अधिक रोबोटिक सर्जरी की जा चुकी हैं। इससे पहले रोबोटिक सर्जरी करवाने के लिए मरीजों को चंडीगढ़ समेत अन्य राज्यों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब प्रदेश में ही यह सुविधा उपलब्ध होने से मरीजों को राहत मिल रही है। रोबोटिक सर्जरी की खासियत यह है कि इसमें पारंपरिक सर्जरी की तुलना में कम चीरा लगाना पड़ता है और रक्तस्राव भी कम होता है। ऐसे में कई मामलों में मरीजों को रक्त चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। छोटे चीरे के कारण मरीज की रिकवरी अपेक्षाकृत जल्दी हो सकती है और स्थिति के अनुसार उसे सर्जरी के अगले दिन अस्पताल से छुट्टी भी मिल सकती है। इसके अलावा अस्पताल में कम समय तक रहने से संक्रमण का खतरा कम रहता है।