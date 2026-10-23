बद्दी के थाना की एलेक्सा कंपनी के गैस्ट्रिक की दवा के दो, पांवटा साहिब की कोपमेड, कालाअंब की गोसिस, बद्दी की एलेक्सा, कालाअंब की साईबोसिस व एथेंस लाइफ साइंस, सुबाथू के जीएम लैब के सैंपल फेल हुए हैं। कालाअंब के सटार फिलटेशन, नालागढ़ के लोगोस फार्मा, किशनपुरा की नेक्सपर, बद्दी स्विश इंडिया, पांवटा की मेडिजिया कंपनी, सिरमौर के गोनापिट, दवनी के हिंदुस्तान, झाड़माजरी की ट्राक के खुजली के सैंपल, मार्क लेबोरेट के आयरन, पांवटा की लैबोरेट कंपनी के संक्रमण, नालागढ़ के मायाश कंपनी के एसिड, कनटिल फार्म का एलर्जी का सैंपल सही नहीं आया। कालाअंब की प्रीमस फार्मास्युटिक व प्रोटेक कंपनी के संक्रमण क दवा के सैंपल फेल हुए हैं। बद्दी की मार्क लैब, पांवटा की सोनविट, बद्दी की मार्क लैब, नेथन फार्मा, वी लैब, कालाअंब की प्रोटेक के सैंपल खरे नहीं उतरे। झाड़माजरी की वीएसएसडीपी, नालागढ़ की श्रीनिवास, बद्दी हिगस हेल्थ केयर समेत बद्दी की मार्क लैब के दो सैंपल फेल हुए हैं।