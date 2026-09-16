{"_id":"6aaa55af783b130d7c0da73b","slug":"video-kullu-go-seva-ahwan-abhiyan-20-crore-signatures-shera-negi-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: शेरा नेगी बोले- गो सेवा आह्वान अभियान में अब तक 20 करोड़ लोगों ने किए हस्ताक्षर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गो सेवा रक्षा दल कुल्लू के अध्यक्ष शेरा नेगी ने कहा कि गो सेवा आह्वान अभियान को देशभर में लोगों का समर्थन मिल रहा है। उनके अनुसार, अब तक करीब 20 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर कर अभियान के प्रति अपनी सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि अभियान आने वाले समय में भी जारी रहेगा और अब इसे राज्य स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। अभियान की जानकारी देते हुए शेरा नेगी ने बताया कि इसके पहले चरण में करीब पांच करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। वहीं, दूसरे चरण में लगभग 15 करोड़ लोगों ने अभियान का समर्थन किया। इस तरह दोनों चरणों में कुल करीब 20 करोड़ हस्ताक्षर होने का दावा किया गया है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि अधिक से अधिक लोग गो सेवा और संरक्षण के इस अभियान से जुड़ें। शेरा नेगी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को गो सेवा, गो संरक्षण और इससे जुड़े सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि अभियान की शुरुआत पंचायत स्तर से की गई थी। अब इसे राज्य स्तर पर ले जाने की तैयारी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाया जा सके। गो सेवा रक्षा दल का कहना है कि अभियान के माध्यम से समाज में गो संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। शेरा नेगी ने कुल्लू के सेउबाग में सामने आए कथित गो तस्करी के मामले की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मामले में शामिल दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके अनुसार, घटना के दौरान एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया था, लेकिन गो सेवा रक्षा दल की टीम ने मौके पर मोर्चा संभाले रखा और पुलिस के पहुंचने तक वहां मौजूद रही। उन्होंने बताया कि पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद दूसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी। शेरा नेगी ने कहा कि कथित तस्करी की घटना में बरामद गाय को सुरक्षित रूप से कुल्लू के महादेव गौदान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि गो सेवा रक्षा दल आगे भी गो संरक्षण से जुड़े मामलों में जागरूकता और सहयोग का काम जारी रखेगा।

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