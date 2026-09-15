Kullu News: केलांग अस्पताल में पहुंचे पांच विशेषज्ञ डॉक्टर, अब नहीं जाना पड़ेगा बाहर

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लाहौल-पांगी के मरीजों को स्थानीय स्तर पर मिलेगा उपचारसंवाद न्यूज एजेंसीकेलांग/उदयपुर (लाहौल)। जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के मरीजों को अब विशेषज्ञ उपचार के लिए कुल्लू, शिमला और चंडीगढ़ के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने क्षेत्रीय अस्पताल केलांग में पांच विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की है। डॉ. नैंसी को मेडिसिन, डॉ. संजय दत्त को सर्जरी, डॉ. राहुल ठाकुर को त्वचा रोग, डॉ. शिखा ठाकुर को स्त्री रोग और डॉ. सुमित शर्मा को हड्डी रोग विशेषज्ञ तैनात किया गया है। वहीं, डॉ. गौरव को एनेस्थीसिया विशेषज्ञ के तौर पर काजा अस्पताल भेजा गया है।विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती से लाहौल के साथ पांगी क्षेत्र के मरीजों को भी लाभ मिलेगा। स्थानीय स्तर पर उपचार मिलने से मरीजों को लंबी दूरी तय करने और बाहर रेफर होने की समस्या से राहत मिलेगी।विधायक अनुराधा राणा ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के समक्ष लगातार विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की मांग उठाई थी। मुख्यमंत्री ने मांग को प्राथमिकता देते हुए केलांग अस्पताल में पांच विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए हैं। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।