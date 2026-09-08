{"_id":"6a9fdf5116851b506603cfe3","slug":"video-electric-buses-hit-the-roads-of-kullu-mla-flags-them-off-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: कुल्लू की सड़कों पर दौड़ी इलेक्ट्रिक बसें, विधायक ने दिखाई हरी झंडी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुल्लू जिले की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें चलनी शुरू हो गई हैं। मंगलवार को कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके लिए अंतरराज्यीय बस अड्डा कुल्लू में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू में पहले से 17 इलेक्ट्रिक बसें मौजूद हैं और अब 15 और नई बसें मिली हैं जो कुल्लू के स्थानीय रूटों पर दौडे़ंगी और लोगों को इससे बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी और साथ में पर्यावरण के लिए भी यह बसें फायदेमंद साबित होगी।

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