स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाएं बैंक : किरण

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

......................संवाद न्यूज एजेंसीकेलांग (लाहौल-स्पीति)। जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति की 62वीं बैठक मंगलवार को केलांग में हुई। उपायुक्त किरण भड़ाना की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले में बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति, ऋण वितरण तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।उपायुक्त ने सभी बैंक अधिकारियों को जिले में क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात में वृद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राथमिकता क्षेत्र को अधिक ऋण उपलब्ध करवाने, एमएसएमई क्षेत्र में ऋण वितरण बढ़ाने तथा कृषि क्षेत्र में अग्रिम ऋण पोर्टफोलियो को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान देने को कहा।उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को अधिक से अधिक ऋण सुविधा से जोड़ने तथा जिले में स्वरोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर भी बल दिया। उन्होंने बैंकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र लोगों को इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए।भारतीय रिजर्व बैंक के एलडीओ आशीष सांगरा ने सभी बैंकों को वार्षिक ऋण योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप ऋण वितरण एवं अग्रिम राशि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला विकास अधिकारी मनीष राय, लीड बैंक प्रबंधक केलांग सुनील कौंडल तथा नाबार्ड की जिला विकास प्रबंधक अनीता देवी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। संवाद