{"_id":"6b082d9a30ab34e76902c4d6","slug":"video-devlus-deity-attendants-dance-in-a-nati-in-shilh-chalauhan-banjar-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: बंजार के शिल्ह चलौहन में नाटी में झूमे देवलू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बंजार के शिल्ह चलौहन दौरे पर गए देवता सत्य नारायण और देवता चलौहन जल ने देव नृत्य किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर हुए देव नृत्य के बाद देवता नारायण के देवलुओं के साथ स्थानीय लोगों ने नाटी डाली। इसमें महिलाओं ने भी नाटी में भाग लिया। घंटों तक डाली नाटी में देवलू पहाडी तरानों पर जमकर झूमे। देवलू पिंकू राम, किशोरी लाल और राजू राठौर ने कहा कि देवता के दौरे में देव नृत्य के साथ देवलू नाटी का भी आनंद उठा रहे हैं।

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