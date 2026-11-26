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संवाद न्यूज एजेंसीगुशैणी/बंजार (कुल्लू)। तीर्थन घाटी के ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से हिमालयन वॉलंटियर टूरिज्म फाउंडेशन की ओर से वीरवार को बठाहड़ में ऑयस्टर मशरूम (ढींगरी मशरूम) उत्पादन पर तीन दिवसीय निशुल्क प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। 28 नवंबर तक अपना घर होमस्टे में आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ ग्राम पंचायत मशयार के उपप्रधान दीवान ठाकुर ने किया।इस अवसर पर फाउंडेशन के संस्थापक पंकी सूद, सदस्य निलेश, लखनऊ से आए विशेषज्ञ प्रशिक्षक विजय और होमस्टे संचालक ठेबा राम मौजूद रहे। पहले दिन प्रतिभागियों को मशरूम की विशेषताओं, पोषक तत्वों, उत्पादन प्रक्रिया और आवश्यक सामग्री की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि कम जगह और उपलब्ध संसाधनों से घर पर भी छोटे स्तर पर मशरूम उत्पादन शुरू किया जा सकता है।फाउंडेशन के संस्थापक ने बताया कि प्रशिक्षण में मशरूम के बीज (स्पॉन), उत्पादन तकनीक, देखभाल, तापमान और नमी प्रबंधन, कटाई व विपणन की जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला प्रतिदिन सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इसमें महिला और पुरुष भाग ले सकते हैं। प्रशिक्षण पूरा करने वालों को ऑनलाइन डिप्लोमा भी दिया जाएगा।