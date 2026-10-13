{"_id":"6acdde2c80c38b766f08ed94","slug":"video-bjp-protest-kullu-women-safety-mp-dismissal-demand-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"महिला सम्मान के मुद्दे पर कुल्लू में भाजपा का प्रदर्शन, सांसद की बर्खास्तगी की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महिला सम्मान एवं सुरक्षा के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को कुल्लू में धरना-प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल सदन से ढालपुर चौक तक रैली निकाली और कांग्रेस के लोकसभा सांसद प्रो. अगोमचा बिमोल अकोइजम की बर्खास्तगी की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान महिला मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध दर्ज किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिला सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को उठाते हुए संबंधित सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व से भी इस मामले में कदम उठाने का आग्रह किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाया। इस दौरान पुलिस ने पुतले को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने दूसरा पुतला जलाकर अपना विरोध जारी रखा। मौके पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें उठाईं। प्रदर्शन में महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता एवं जिला सह प्रभारी भानु कपूर, जिला अध्यक्षा बिंदिया सूद, जिला भाजपा अध्यक्ष अमित सूद और दानवेंदर सिंह सहित महिला मोर्चा की अन्य पदाधिकारी तथा भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा ने प्रदर्शन के माध्यम से महिला सम्मान एवं सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी मांग दोहराई और संबंधित सांसद की बर्खास्तगी की मांग उठाई।

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