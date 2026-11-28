{"_id":"6b0a8941d0ed7b0808038c00","slug":"video-women-who-have-supported-their-families-by-selling-vegetables-for-40-45-years-now-face-a-threat-to-their-livelihood-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: 40-45 साल से सब्जी बेच परिवार पाल रहीं महिलाएं, अब रोजी-रोटी पर संकट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सब्जी बेचकर परिवार का पालन-पोषण करने वाली ग्रामीण महिलाओं के सामने अब रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सब्जी बेचने के लिए उचित स्थान नहीं मिलने से परेशान ग्राम पंचायत बस्तोरी की महिलाएं उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा से मिलीं। महिलाओं ने प्रशासन के समक्ष अपनी समस्या रखते हुए सब्जी बेचने के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध करवाने की मांग उठाई। महिला बेसरु देवी, कापू देवी, लीलामणि और सोलमा ने बताया कि वे पिछले 40 से 45 वर्षों से सब्जी बेचने का काम कर रही हैं। इसी काम से उनके परिवारों का गुजर-बसर होता है। पहले उन्हें अंतरराज्यीय बस अड्डा कुल्लू के समीप सब्जी बेचने के लिए जगह उपलब्ध करवाई गई थी, लेकिन अब उस स्थान पर अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया है। महिलाओं का आरोप है कि बाहरी व्यापारी वहां अपना कारोबार कर रहे हैं। इस कारण उन्हें सब्जी बेचने के लिए जगह नहीं मिल रही है। उधर, उपायुक्त कुल्लू डॉ. अमित कुमार शर्मा ने कहा कि मामले को लेकर नगर परिषद को जांच करने और उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर परिषद को महिलाओं की समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

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