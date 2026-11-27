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नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता सचिन ठाकुर का कहना है कि कंपनी को तीन नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें अलग-अलग नियमों के उल्लंघन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक नोटिस सफाई व्यवस्था को ठीक से न चलाने के लिए, दूसरा प्रोसेसिंग कार्य से संबंधित और तीसरा नोटिस सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा से संबंधित उल्लंघन को लेकर जारी किया गया है।

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कुल्लू। शहर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा हरियाणा की एक कंपनी को सौंपा गया है। इस कंपनी को नगर परिषद ने नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस जारी किया है। नगर परिषद ने पाया कि कंपनी की कचरा प्रसंस्करण मशीन ठीक से कार्य नहीं कर रही थी। इसके अतिरिक्त कंपनी ने अपने सफाई कर्मचारियों को मास्क, दस्ताने और जूते जैसी आवश्यक सुरक्षा सामग्री भी प्रदान नहीं की थी। इन्हीं गंभीर कमियों के कारण नगर परिषद ने कंपनी के खिलाफ यह कार्रवाई की है। वर्तमान में कंपनी को कुल्लू शहर की सफाई का कार्य परीक्षण के आधार पर सौंपा गया है। नगर परिषद की योजना है कि यदि कंपनी इस परीक्षण अवधि में अपनी जिम्मेदारियों पर खरी उतरती है, तो उसके साथ किया गया समझौता आगे भी जारी रखा जाएगा। इस तरह की लापरवाही से कंपनी के आगे के इकरार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं।