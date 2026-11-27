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क्षेत्रीय अस्पताल में रोजाना औसतन 300 से 350 मरीजों को चिकित्सक एक्स-रे करवाने की सलाह देते हैं। ऐसे में मशीन खराब होने से बड़ी संख्या में मरीज प्रभावित हो रहे हैं। सरकारी प्रयोगशाला में एक्स-रे निशुल्क किए जाते हैं, जबकि निजी सेंटरों में एक एक्स-रे करवाने के लिए कम से कम 100 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। मरीजों को एक तरफ उपचार का खर्च उठाना पड़ रहा है वहीं, दूसरी ओर जरूरी जांच के लिए भी जेब ढीली करनी पड़ रही है।मशीन खराब होने से आपातकालीन मरीजों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। ऐसे मरीजों को एक्स-रे करवाने के लिए तीमारदारों के साथ निजी सेंटरों तक जाना पड़ता है। अस्पताल में ब्लड बैंक की एक्स-रे प्रयोगशाला भी स्थापित है, लेकिन वहां भी मरीजों को जांच के लिए शुल्क चुकाना पड़ता है। प्रयोगशाला में भी एक्स-रे करवाने के लिए मरीजों की कतारें लग रही हैं।तीमारदार शशिकांत, मोहन लाल, राहुल वर्मा और प्रशांत ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल में एक्स-रे जैसी बुनियादी जांच सुविधा बंद है। मरीजों के साथ तीमारदारों को एक्स-रे करवाने के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से खराब मशीन को जल्द ठीक करवाने की मांग की है, ताकि मरीजों को अस्पताल में ही निशुल्क एक्स-रे की सुविधा मिल सके।सरकारी प्रयोगशाला में आधुनिक एक्स-रे मशीन स्थापित की जा रही है। इसका कार्य जारी है और जल्द मरीजों को एक्स-रे की सुविधा प्रदान की जाएगी। -डॉ. सपना शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू