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Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Jwalamukhi: 40-foot-tall effigy of Ravana burnt in Kathog; massive crowds gather for the festival of Dussehra

ज्वालामुखी: कथोग में 40 फीट ऊंचे रावण का हुआ दहन, दशहरा पर्व पर उमड़ा जनसैलाब

Tue, 20 Oct 2026 09:27 PM IST
Krishan Singh
Krishan Singh Krishan Singh
Updated Tue, 20 Oct 2026 09:27 PM IST
Jwalamukhi: 40-foot-tall effigy of Ravana burnt in Kathog; massive crowds gather for the festival of Dussehra
ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के कथोग ग्राउंड में मंगलवार को दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान 40 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रमेश चंद धवाला ने मुख्य अतिथि शिरकत की। उत्सव में स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाया। दशहरा उत्सव के दौरान रावण दहन मुख्य आकर्षण रहा। आयोजकों की ओर से 35-35 फीट के मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भी तैयार किए गए थे। उत्सव के माध्यम से लोगों को भगवान श्रीराम के आदर्शों और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई। इस मौके पर युवा नेता रजनीश धवाला ने दशहरा उत्सव के सफल आयोजन के लिए कथोग के समस्त ग्रामीणों और आयोजनकर्ताओं का आभार व्यक्त किया।
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