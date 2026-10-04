{"_id":"6ac23b97ee82baaf2606f04e","slug":"video-tibbi-panchayat-flood-protection-work-starts-sujanpur-hamirpur-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: टिब्बी पंचायत में शुरू हुआ बाढ़बंदी का काम, विधायक रणजीत सिंह ने किया शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्राम पंचायत टिब्बी में रविवार को बाढ़बंदी कार्य शुरू हो गया। विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना के साथ बाढ़बंदी कार्य का शुभारंभ किया। कार्य शुरू होने के बाद विधायक ने स्थानीय ग्रामीणों से संवाद भी किया। इस दौरान लोगों ने अपने क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर विधायक के समक्ष अपनी मांगें रखीं। ग्रामीणों ने क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ-साथ मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दे विधायक के सामने रखे। लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की और क्षेत्र के विकास को लेकर आवश्यक कार्य करवाने का आग्रह किया। विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभागों के समक्ष उठाया जाएगा। विधायक ने कहा कि लोगों की समस्याएं सुनना और उनका समाधान करवाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों से संवाद के माध्यम से सामने आने वाले जनहित के मामलों को संबंधित विभागों के साथ उठाकर उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा। टिब्बी पंचायत में बाढ़बंदी कार्य शुरू होने से क्षेत्र में बाढ़ से सुरक्षा से जुड़े इंतजामों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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