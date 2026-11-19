विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ऐसे में 16 कारोबारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। प्रभावित दुकानदारों की सबसे बड़ी चिंता उनके पुनर्वास को लेकर है, क्योंकि अभी तक इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है।पुराने बस अड्डे पर पहले 19 दुकानें संचालित थीं। इनमें से तीन दुकानदारों का अनुबंध वर्ष 2032 तक है। ऐसे दुकानदारों को नए परिसर में दुकानें मिलने की संभावना जताई जा रही है।वहीं, जिन दुकानदारों के अनुबंध पहले ही समाप्त हो चुके हैं, उनके पुनर्वास को लेकर कोई स्पष्ट योजना सामने नहीं आई है। इन कारोबारियों ने सरकार से नए बस अड्डे में दुकानें आवंटित करने की मांग उठाई है।उनका कहना है कि वर्षों से यहां कारोबार कर रहे दुकानदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उधर, नए बस अड्डे को पक्का भरो बाईपास में स्थानांतरित करने की तैयारी चल रही है।दिसंबर तक नए बस अड्डे का शुभारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद पुराने बस अड्डे की जमीन पर सिटी सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है। इसी के चलते परिसर खाली करवाने और पुराने ढांचे को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।हालांकि, सिटी सेंटर निर्माण की दिशा में कदम बढ़ने के साथ ही प्रभावित कारोबारियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।कोटमौजूदा बस अड्डे पर 19 दुकानें संचालित थीं। इनमें से तीन का अनुबंध वर्ष 2032 तक है, जबकि अन्य का अनुबंध समाप्त हो चुका है। दिसंबर तक बस अड्डा पक्का भरो बाईपास में स्थानांतरित होगा। ऐसे में मौजूदा बस अड्डे के ढांचे को हटाने और यहां सिटी सेंटर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर प्रशासन की निगरानी में योजना चल रही है।