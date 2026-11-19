सेहत जांच:सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम बड़सर की ओर से सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक टिक्कर राजपूतां में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।स्क्रीनिंग:हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम हिमपैस्को कार्यालय हमीरपुर में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक कांगड़ा जिले के पूर्व सैनिकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी।सम्मान समारोह:गरसाहड़ पंचायत में महिला बाल विकास विभाग की ओर से सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा।धार्मिक आयोजन:जाहू बाजार में आयोजित शिव महापुराण कथा में कथा व्यास संजय शर्मा दोपहर एक से चार बजे तक सती दहन का प्रसंग सुनाएंगे।बैठकभाजपा कार्यालय हमीरपुर में पूर्वाहन 11 बजे जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में विभिन्न मंडलों और मोर्चा के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे।