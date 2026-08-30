{"_id":"6a93e63abd2da4e88d02bf22","slug":"video-sirmaur-mp-suresh-kashyap-mann-ki-baat-ramadhaun-nahan-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: सिरमौर में सांसद सुरेश कश्यप ने लोगों के साथ सुनी मन की बात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का रविवार को नाहन के रामाधौन में सामूहिक श्रवण किया गया। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के विभिन्न मुद्दों और महत्वपूर्ण विषयों पर साझा किए गए विचारों को सुना। मन की बात के प्रसारण के दौरान उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की जनता के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम बन चुका है। इसके जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों में किए जा रहे सकारात्मक कार्यों, उपलब्धियों और जनभागीदारी से जुड़े प्रयासों को सामने लाया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का हर महीने लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं को इंतजार रहता है। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े विषयों पर चर्चा के साथ देश के विकास में आम नागरिकों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाता है। सुरेश कश्यप ने कहा कि मन की बात को केवल राजनीतिक कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके माध्यम से समाज में बेहतर कार्य कर रहे लोगों और संस्थाओं के प्रयासों को देशभर में पहचान मिलती है और अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। रामाधौन में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी भाग लिया।

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