हिमाचल: सीएम बोले- मेडिकल कॉलेजों में 500 करोड़ से लगेगी अत्याधुनिक मशीनरी, 650 डॉक्टरों की भर्ती करेगी सरकार

हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए करीब 500 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस राशि से मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक डायग्नॉस्टिक मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रविवार को नादौन विधानसभा क्षेत्र के कांगू में जन स्वास्थ्य शिविर के शुभारंभ अवसर पर यह जानकारी दी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के लोगों को मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक और सटीक जांच सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने दावा किया कि जिन अत्याधुनिक मशीनों को मेडिकल कॉलेजों में स्थापित किया जा रहा है, उनमें से कई सुविधाएं अभी देश के चुनिंदा बड़े संस्थानों में ही उपलब्ध हैं।उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक से लैस मशीनरी स्थापित होने के बाद मरीजों की जांच अधिक सटीक तरीके से हो सकेगी और बीमारी का समय पर पता लगाने में मदद मिलेगी। इससे मरीजों को जल्द उचित उपचार उपलब्ध करवाने में भी सुविधा होगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के साथ प्रदेश के 70 आदर्श चिकित्सा संस्थानों में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं मजबूत की जा रही हैं। सरकार 300 मेडिकल ऑफिसर, 200 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 150 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य लोगों को उनके घर के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इसी दिशा में नादौन, कांगू, गलोड़ और धनेटा के अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्तियां की गई हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि जोल सप्पड़ में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज का जल्द शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही यहां उत्तर भारत का पहला अलाइड हेल्थ सर्विसेज संस्थान स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संस्थान में इसी वर्ष से दाखिले शुरू करवाने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इससे अलाइड हेल्थ सर्विसेज से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स को हमीरपुर में ही प्रशिक्षण और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।मुख्यमंत्री ने कांगू में आयोजित जन स्वास्थ्य शिविर का लोगों से अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नादौन विधानसभा क्षेत्र के साथ हमीरपुर के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे।