{"_id":"6a913c8d06ea08cdac082b36","slug":"video-raksha-bandhan-2026-jasoh-baba-balak-nath-temple-religious-program-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: जसोह मंदिर में पहली बार सजी मंडली, बाबा बालक नाथ के दरबार में उमड़ा श्रद्धा का रंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर ग्राम पंचायत बदारन के जसोह स्थित बाबा बालक नाथ मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पंडित शास्त्री कुलदीप ने पूजा-अर्चना संपन्न करवाई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने बाबा बालक नाथ के चरणों में शीश नवाकर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। रक्षाबंधन के मौके पर मंदिर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में पहुंचने लगे और पूजा-अर्चना में भाग लिया। मंदिर के पुजारी दविंद्र और रमेश चंद ने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर जसोह मंदिर में पहली बार मंडली का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर क्षेत्र के लोगों में विशेष उत्साह है। मंडली में स्थानीय लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों की भागीदारी से मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। आयोजन को सफल बनाने के लिए ग्रामीण भी पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। मंदिर के पुजारियों ने कहा कि धार्मिक आयोजन केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं होते, बल्कि इनके माध्यम से समाज के लोगों को एक-दूसरे से जुड़ने का अवसर भी मिलता है। ऐसे कार्यक्रम आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। आने वाली पीढ़ी को अपनी परंपराओं और संस्कृति से जोड़ने के लिए ऐसे आयोजनों का विशेष महत्व है। रक्षाबंधन के अवसर पर जसोह मंदिर में आयोजित कार्यक्रम ने क्षेत्र में धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकजुटता का संदेश भी दिया।

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