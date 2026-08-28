{"_id":"6a91880988faff631d0a0d9c","slug":"video-video-ncc-enrollment-process-held-for-17-vacant-posts-at-sujanpur-college-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: सुजानपुर कॉलेज में 17 रिक्त पदों के लिए आयोजित हुई एनसीसी नामांकन प्रक्रिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय सुजानपुर में एनसीसी के 17 रिक्त पदों के लिए एनसीसी कैडेट्स के नामांकन के लिए शुक्रवार को चयन प्रक्रिया आयोजित हुई। प्रक्रिया की शुरुआत सुजानपुर के ऐतिहासिक मैदान में शारीरिक दक्षता परीक्षा से हुई। इसमें छात्राओं के लिए 1200 मीटर और छात्रों के लिए 1600 मीटर दौड़ करवाई गई। इसके अलावा अभ्यर्थियों से पुश-अप्स और स्क्वाट्स भी करवाए गए। शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद विद्यार्थियों की लिखित परीक्षा ली। इसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से उनकी सामान्य जानकारी, रुचि, अनुशासन और एनसीसी के प्रति अभिरुचि का आकलन किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. विभा ठाकुर, एनसीसी कमांडिंग ऑफिसर कमांडर सज्जन कुमार और एएनओ सब लेफ्टिनेंट राजेश खारवाल मौजूद रहे। पीओ धीरेज राठौर, पीओ कश्मीर सिंह और पीओ अभिषेक ठाकुर ने चयन प्रक्रिया के संचालन में सहयोग किया।

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