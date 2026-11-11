{"_id":"6af43fb24bd9bec88b0ec6c9","slug":"video-national-seminar-on-north-western-himalayan-environment-in-neri-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: नेरी में हिमालय के पर्यावरण पर जुटेंगे देशभर के विद्वान, 14 नवंबर से राष्ट्रीय परिसंवाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमालय केवल पर्वत श्रृंखलाओं का समूह नहीं, बल्कि अपनी विशिष्ट जैव विविधता, जल संसाधनों, वन संपदा और पारंपरिक जीवनशैली के कारण एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र है। बदलते पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के बीच हिमालय के संरक्षण को लेकर लगातार नए सवाल सामने आ रहे हैं। इन्हीं ऐतिहासिक और समकालीन मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए देशभर के इतिहासकार, शिक्षाविद्, पर्यावरणविद् और शोधकर्ता हमीरपुर के नेरी में जुटेंगे। ठाकुर रामसिंह इतिहास शोध संस्थान में 14 और 15 नवंबर को दो दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद आयोजित किया जाएगा। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के सहयोग से होने वाले इस आयोजन में उत्तर-पश्चिम हिमालय के पर्यावरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर शोधपत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। परिसंवाद के लिए अब तक करीब 125 शोध सारांश और 45 पूर्ण शोधपत्र प्राप्त हो चुके हैं। बुधवार को संस्थान मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में निदेशक डॉ. चेतराम गर्ग, महासचिव भूमिदत्त शर्मा और प्रो. नारायण सिंह राव ने परिसंवाद की तैयारियों और विषयों की जानकारी दी। इससे पहले संस्थान में आयोजन को लेकर बैठक भी हुई। डॉ. चेतराम गर्ग ने बताया कि परिसंवाद का मुख्य विषय उत्तर-पश्चिम हिमालय में पर्यावरण के ऐतिहासिक और समकालीन परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित है। इसमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों के विद्वान भाग लेंगे। आयोजन में हिमालयी पर्यावरण के इतिहास, पारंपरिक पर्यावरणीय ज्ञान, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, वन संरक्षण, जल संसाधनों के प्रबंधन, भूस्खलन, प्राकृतिक आपदाओं और सतत विकास से जुड़े शोध भी प्रस्तुत किए जाएंगे। हिमालयी क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। यहां वन, जल स्रोत, जैव विविधता और स्थानीय समुदायों का पारंपरिक ज्ञान प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इस परिसंवाद में इन सभी पहलुओं को ऐतिहासिक अनुभवों और वर्तमान चुनौतियों के संदर्भ में समझने का प्रयास किया जाएगा। शोधपत्रों के माध्यम से यह चर्चा होगी कि समय के साथ हिमालय के पर्यावरण में किस तरह के बदलाव आए हैं और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किन पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं जैसे विषयों पर विशेषज्ञों के शोध इस विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। परिसंवाद का उद्घाटन 14 नवंबर को सुबह 10:30 बजे राज्यसभा सदस्य प्रो. सिकंदर कुमार करेंगे। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष पद्मश्री प्रो. रघुवेंद्र तंवर करेंगे। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के निदेशक प्रो. हिमांशु कुमार चतुर्वेदी सारस्वत अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि पर्यावरणविद् कुलभूषण उपमन्यू बीज वक्तव्य देंगे। 15 नवंबर को होगा समापन सत्र दो दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद का समापन 15 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे होगा। समापन सत्र में उद्योगपति एवं समाजसेवी प्रेम राणा मुख्य अतिथि होंगे। सत्र की अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, पूसा (बिहार) के कुलाधिपति पद्मश्री प्रो. प्रेम लाल गौतम करेंगे। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉ. ओमजी उपाध्याय सारस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। परिसंवाद में देश के विभिन्न राज्यों से आए विद्वानों और शोधकर्ताओं के शोध एवं विचारों के माध्यम से उत्तर-पश्चिम हिमालय के पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर व्यापक विमर्श होगा।

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