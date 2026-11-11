11 दिसंबर को हमीरपुर में मनेगा सुक्खू सरकार के चार साल का जश्न, दोसड़का पुलिस मैदान में होगा कार्यक्रम

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हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन के लिए दोसड़का स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड का चयन किया है। विधायक सुरेश कुमार ने बुधवार को हमीर होटल में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान यह जानकारी दी। विधायक सुरेश कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार के चार वर्ष पूरे होने का जश्न मुख्यमंत्री के गृह जिला हमीरपुर में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 11 दिसंबर को दोसड़का पुलिस लाइन ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि आयोजन को लेकर तैयारियां की जाएंगी और इसमें सरकार के चार साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को सामने रखा जाएगा। प्रेसवार्ता के दौरान सुरेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने आर्थिक चुनौतियों के बीच हिमाचल के लिए राजस्व जुटाने का काम किया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने अपनी अधिकांश गारंटियों को पूरा किया है और शेष गारंटियों को पूरा करने की दिशा में काम जारी है। विधायक ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपये मासिक देने की गारंटी भी जल्द पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए सरकार की ओर से अन्य कल्याणकारी योजनाएं लाने पर भी विचार किया जा रहा है। सुरेश कुमार के अनुसार, महिलाओं को पिछले चार वर्षों के एरियर देने और एकमुश्त राशि उपलब्ध करवाने के विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि, इन प्रस्तावों को लेकर अंतिम निर्णय और भुगतान की व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।

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