हमीरपुर: सुनील शर्मा बिट्टू ने हरनेड़ में किया कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ

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हमीरपुर: सुनील शर्मा बिट्टू ने हरनेड़ में किया कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ
मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने शुक्रवार को हमीरपुर के निकटवर्ती गांव हरनेड़ में हिम कृषि योजना के तहत लगभग 10.17 लाख रुपये की लागत से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना का उदघाटन किया। इस अवसर पर सभी गांववासियों को बधाई देते हुए सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि इस योजना से गांव की लगभग 80 कनाल भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। विशेषकर, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और इसके माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती से तैयार होने वाली गेहूं, मक्की, हल्दी और जौ के लिए अलग से उच्च मूल्य घोषित किए हैं। हिमाचल प्रदेश इस तरह की व्यवस्था करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि इसी योजना के तहत गांव हरनेड़ को प्राकृतिक खेती के लिए आदर्श गांव घोषित किया गया है। इसके लिए सभी गांववासी बधाई के पात्र हैं।
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