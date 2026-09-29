{"_id":"6abb86e07d45371584004bc1","slug":"video-hamirpur-rabi-season-pea-radish-spinach-seeds-subsidy-farmers-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर के किसानों के लिए बड़ी राहत! मटर, मूली और पालक के बीज पहुंचे, मूली-पालक पर 50% सब्सिडी—जानें किस भाव मिलेगा बीज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हमीरपुर जिले के किसानों के लिए रबी सीजन की शुरुआत से पहले अच्छी खबर है। कृषि विभाग के पास रबी सीजन में बोई जाने वाली फसलों के बीज पहुंचने शुरू हो गए हैं। फिलहाल मटर, मूली और पालक के बीज उपलब्ध हैं और कृषि प्रौद्योगिकी सूचना एवं वितरण केंद्रों के माध्यम से इनकी बिक्री शुरू कर दी गई है। खास बात यह है कि मूली और पालक के बीज पर किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है। मूली का बीज 640 रुपये और पालक का बीज महज 50 रुपये प्रति किलो मिलेगा। वहीं मटर का बीज 110 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध है।

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