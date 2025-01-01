Hamirpur (Himachal) News: तरक्वाड़ी में घर से 111 बोतलें शराब बरामद

संवाद न्यूज एजेंसीभोरंज (हमीरपुर)। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीम ने भोरंज क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए तरक्वाड़ी में एक घर से 111 बोतल शराब बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर विभागीय टीम ने भोरंज कस्बे के आसपास के व्यावसायिक और रिहायशी क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान तरक्वाड़ी में एक घर की तलाशी लेने पर शराब की खेप बरामद हुई। आरोपी ढाबा संचालक बताया जा रहा है। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।तलाशी में बरामद शराब में 76 बोतलें देशी और 35 बोतलें अंग्रेजी शराब की हैं। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के उपायुक्त शाहदेव कटोच ने बताया कि विभाग को अवैध शराब की बिक्री और भंडारण को लेकर लगातार सूचनाएं मिल रही हैं। इनके आधार पर विभागीय टीमें कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अवैध रूप से शराब की बिक्री, भंडारण या तस्करी की जानकारी मिलने पर विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।