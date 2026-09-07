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बमसन बीडीसी में नहीं बनी सहमति, मतदान से हुआ फैसला; पूजा और सुरेंद्र ने 10-5 से जीता चुनाव
पंचायत समिति बमसन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भी भाजपा विचारधारा से जुड़े प्रत्याशी आमने-सामने नजर आए। दोनों पदों पर सर्वसम्मति नहीं बनने के कारण मतदान करवाना पड़ा। मतदान के बाद जंदड़ू वार्ड की पूजा कुमारी पंचायत समिति बमसन की अध्यक्ष चुनी गईं, जबकि पटनौण वार्ड के सुरेंद्र सिंह ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की।
एसडीएम हमीरपुर संजीत सिंह की अध्यक्षता में सोमवार सुबह 11 बजे चुनावी बैठक शुरू हुई। बैठक के दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन सदस्यों के बीच सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद दोनों पदों के लिए मतदान करवाने का निर्णय लिया गया।
अध्यक्ष पद के लिए जंदड़ू वार्ड की पूजा कुमारी और पौहंज वार्ड की सुषमा देवी के बीच मुकाबला हुआ। मतदान में पूजा कुमारी को 10 मत प्राप्त हुए, जबकि सुषमा देवी के पक्ष में पांच मत पड़े। इस तरह पूजा कुमारी ने पांच मतों के अंतर से अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की।
वहीं, उपाध्यक्ष पद के चुनाव में पटनौण वार्ड के सुरेंद्र सिंह और बगवाड़ा वार्ड के विपिन कुमार के बीच मुकाबला हुआ। सुरेंद्र सिंह को 10 मत मिले, जबकि विपिन कुमार के पक्ष में पांच मत पड़े। इस तरह सुरेंद्र सिंह भी पांच मतों के अंतर से विजयी रहे।
बमसन पंचायत समिति के चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर मतदान की नौबत आने से स्थानीय राजनीतिक समीकरण चर्चा में आ गए हैं। खास तौर पर भाजपा विचारधारा से जुड़े प्रत्याशियों के आमने-सामने आने को पार्टी खेमे के भीतर की खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है।
इससे पहले पंचायत समिति बिझड़ी के अध्यक्ष पद के चुनाव में भी भाजपा विचारधारा से जुड़े दो प्रत्याशी आमने-सामने आ गए थे। अब बमसन में भी लगभग इसी तरह का राजनीतिक समीकरण सामने आया है। हालांकि दोनों चुनावों में प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होने के बावजूद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए विजेता प्रत्याशियों ने स्पष्ट बहुमत के साथ जीत दर्ज की है।
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