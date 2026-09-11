Hamirpur (Himachal) News: विकसित भारत के लिए युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर

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इसमें विभिन्न विभागों, शिक्षण संस्थानों और संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग (वीबीवाईएलडी)-2027, युवाओं के पंजीकरण और जिला स्तर पर प्रस्तावित गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई।जिला युवा अधिकारी दीपमाला ने बताया कि वीबीवाईएलडी-2027 के माध्यम से युवाओं को अपने विचार, नवाचार और विकास संबंधी सुझाव रखने का अवसर मिलेगा। वर्तमान में माय भारत पोर्टल पर क्विज के माध्यम से युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है।क्विज में 20 प्रश्नों के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित है। सफल प्रतिभागियों को आगे निबंध, प्रस्तुति और अन्य चयन प्रक्रियाओं में शामिल होने का अवसर मिलेगा।एडीसी अभिषेक गर्ग ने सभी विभागों और शिक्षण संस्थानों को समन्वय के साथ कार्य कर अधिक से अधिक युवाओं को अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों, तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों और युवा क्लबों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक पात्र युवा तक वीबीवाईएलडी-2027 की जानकारी पहुंचनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक युवा क्विज और आगामी चरणों में भाग ले सकें।