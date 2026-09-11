Hamirpur (Himachal) News: हरसौर में बाइक-कार की टक्कर में आईटीआई का छात्र घायल

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अक्षय आईटीआई का छात्र है। जानकारी के अनुसार अक्षय आईटीआई से शाहतलाई की ओर जा रहा था। हरसौर में तीखे मोड़ पर उसकी बाइक सामने से आ रही कार से टकरा गई।टक्कर इतनी जोरदार थी कि आल्टो कार का अगला टायर भी फट गया। हादसे में कार चालक दिनेश कुमार (22) निवासी दुल्हेड़ा सुरक्षित रहा। इस मौके पर मौजूद लोगों ने घायल आईटीआई छात्र को बड़सर अस्पताल पहुंचाया।प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए हैं, जहां उसका उपचार चल रहा है।कोटसूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों के नंबर सहित हादसे से जुड़े तथ्यों को दर्ज कियागया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।