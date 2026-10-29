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हमीरपुर: करवाचौथ पर अवाहदेवी माता मंदिर में उमड़ी सुहागिनों की भीड़, भजन-कीर्तन पर झूमीं महिलाएं
करवाचौथ के पावन अवसर पर अवाहदेवी माता मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। त्योहार के चलते मंदिर में सैकड़ों व्रतधारी सुहागिन महिलाएं पहुंचीं। उन्होंने माता के दरबार में माथा टेककर अपने सुहाग की लंबी उम्र और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।
करवाचौथ के दिन सुबह से ही मंदिर परिसर में महिला श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। महिलाओं ने माता के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। पर्व के चलते मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा।
मंदिर कमेटी की ओर से परिसर में माता की चौकी का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भजन-कीर्तन हुआ और श्रद्धालुओं ने माता की भेंटें गाईं।
माता की भेंटों और भजन-कीर्तन के दौरान महिलाओं ने भक्ति भाव से नृत्य किया। इससे मंदिर परिसर का माहौल भक्तिमय हो गया। करवाचौथ के अवसर पर मंदिर में पूजा-अर्चना और धार्मिक आयोजन ने श्रद्धालुओं के उत्साह को और बढ़ाया।
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