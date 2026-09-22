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धर्मशाला के गणेश महोत्सव में डोनी राणा और अभिषेक सोनी ने बांधा समां, भजनों पर जमकर झूमे श्रद्धालु
भगवान गणेश की भक्ति में डूबे धर्मशाला के गीता भवन में चल रहा श्री गणेश महोत्सव इन दिनों श्रद्धालुओं के लिए आस्था और संगीत का खास संगम बना हुआ है। महोत्सव के छठे दिन आयोजित भजन संध्या में सोलन से आए गायक डोनी राणा और बिलासपुर के अभिषेक सोनी ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से ऐसा समां बांधा कि पूरा पंडाल भक्तिरस में डूब गया।
भजन संध्या की शुरुआत के साथ ही माहौल भक्तिमय हो उठा। दोनों कलाकारों ने अपनी सुरीली आवाज में भगवान गणेश की आराधना से जुड़े मधुर भजन और कीर्तन प्रस्तुत किए। जैसे-जैसे भजनों की धुन आगे बढ़ी, श्रद्धालु भी उसमें रमते चले गए।
पंडाल में मौजूद भक्तों ने भजनों पर तालियां बजाईं और कई श्रद्धालु अपने स्थान पर ही झूमते-गाते नजर आए। ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारों और भक्ति संगीत से पूरा वातावरण गूंज उठा।
डोनी राणा और अभिषेक सोनी ने एक के बाद एक भक्ति गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम में मौजूद लोगों का उत्साह बनाए रखा। उनकी प्रस्तुतियों पर श्रद्धालुओं ने भी जमकर साथ दिया। भक्ति संगीत और गणेश आराधना के इस संगम ने महोत्सव के छठे दिन को यादगार बना दिया।
आयोजकों के अनुसार गणेश महोत्सव के दौरान धार्मिक कार्यक्रमों के साथ भजन-कीर्तन का आयोजन श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक वातावरण से जोड़ने का माध्यम है। छठे दिन की भजन संध्या में भी बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी पहुंचे और कलाकारों की प्रस्तुतियों का आनंद लिया।
शाम ढलने के साथ गीता भवन का माहौल और भी भक्तिमय होता गया। मंच से उठती भजनों की स्वर लहरियां और पंडाल में गूंजते जयकारे देर तक श्रद्धालुओं को बांधे रहे। भक्ति, संगीत और उत्साह से सजी इस शाम ने गणेश महोत्सव की रौनक को और बढ़ा दिया।
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