शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में मारपीट और पुलिस कार्य में बाधा के मामले में नौ गिरफ्तार, जानें

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के समरहिल परिसर में लगातार दो दिनों में सामने आए दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने नौ युवकों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला विधि विभाग के बाहर छात्र से मारपीट और धमकी देने से जुड़ा है, जबकि दूसरे मामले में कानून-व्यवस्था ड्यूटी के दौरान पुलिस कार्य में बाधा डालने और मौके पर अव्यवस्था उत्पन्न करने के आरोप में सात युवकों को गिरफ्तार किया गया है।

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विधि विभाग के बाहर छात्र से मारपीट का मामला

पुलिस के अनुसार, 22 सितंबर को एचपीयू के विधि विभाग के बाहर एक छात्र से मारपीट, रास्ता रोकने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस थाना वेस्ट शिमला में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कुछ युवकों ने उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अखिल कुमार (21), निवासी जिला चंबा और आदित्या (23), निवासी जिला सिरमौर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में बीएनएस की धारा 115(2), 118(1), 126(2), 351(2), 351(3), 189 और 191(3) के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है।