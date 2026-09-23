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हिमाचल: चौपाल पुलिस थाना में हेड कांस्टेबल पर जातिसूचक टिप्पणी का आरोप, एससी/एसटी एक्ट में मामला दर्ज

Wed, 23 Sep 2026 11:35 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, चौपाल (रोहड़ू)।
संवाद न्यूज एजेंसी, चौपाल (रोहड़ू)। Published by: Ankesh Dogra Updated Wed, 23 Sep 2026 11:35 AM IST
सार

Chaupal Police Case: चौपाल पुलिस थाना में एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ सहकर्मी कांस्टेबल की शिकायत पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने हेड कांस्टेबल पर ड्यूटी के दौरान जातिसूचक टिप्पणी और अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया है। 

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एफआईआर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
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चौपाल पुलिस थाना में एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई एक सहकर्मी कांस्टेबल की शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायत में हेड कांस्टेबल पर कथित तौर पर जातिसूचक टिप्पणी करने और अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार कथित घटना ड्यूटी के दौरान हुई।

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कांस्टेबल राजेश कुमार ने आरोप लगाया है कि हेड कांस्टेबल राकेश कुमार ने उनके साथ कथित तौर पर जातिसूचक टिप्पणी की। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। राजेश कुमार के अनुसार उन्होंने मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी थी। इसके बाद पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई गई।
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एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने शिकायत के आधार पर एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत मामला दर्ज किया है। एफआईआर में शिकायत में लगाए गए आरोपों और घटनाक्रम का विस्तृत उल्लेख किया गया है। मामले की जांच निरीक्षक जैदेव सिंह को सौंपी गई है। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाने के साथ संबंधित पक्षों के बयान भी दर्ज कर रही है।
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आरोपों की सत्यता की जांच जारी
एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच की जा रही है। घटना से जुड़े तथ्यों और संबंधित पक्षों के बयानों की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है।

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