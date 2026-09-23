चंबा में 49 वर्षीय व्यक्ति की मौत: बनीखेत में निर्माणाधीन इमारत से गिरकर हुआ हादसा, जांच में जुटी पुलिस

बनीखेत में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 49 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वह एक निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे थे। काम के दौरान अचानक नीचे गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान देव राज निवासी सकरेरा, तहसील डलहौजी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार घटना बुधवार सुबह करीब 11 बजे की है।

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