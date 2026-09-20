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चंबा में संस्कृत भारती का अभ्यास वर्ग, 800 से 1000 कार्यकर्ताओं की बैठक की तैयारियों पर मंथन
संस्कृत भारती की प्रस्तावित अखिल भारतीय गोष्ठी की तैयारियों को लेकर रविवार को चंबा नगर के दयानंद मठ में एकदिवसीय अभ्यास वर्ग आयोजित किया गया। अभ्यास वर्ग में चंबा विभाग से जुड़े 40 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और आगामी आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया।
31 अक्तूबर और एक नवंबर को कांगड़ा जिले के मलकवाल स्थित वीवीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में अखिल भारतीय गोष्ठी प्रस्तावित है। संस्कृत भारती के अनुसार इस आयोजन में देश के विभिन्न हिस्सों से 800 से 1000 कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। इसी को देखते हुए चंबा विभाग के कार्यकर्ताओं को आयोजन से संबंधित अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
अभ्यास वर्ग में कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेदारियों और उनसे जुड़ी व्यवस्थाओं की रूपरेखा पर चर्चा की गई। आयोजन के दौरान व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों, इसके लिए विभिन्न पहलुओं पर सूक्ष्म स्तर पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में आयोजन स्थल से जुड़ी व्यवस्थाओं के साथ कार्यकर्ताओं के दायित्वों और उनके समन्वय को लेकर भी चर्चा हुई। अभ्यास वर्ग का मुख्य उद्देश्य आगामी अखिल भारतीय गोष्ठी के लिए चंबा विभाग की तैयारियों को व्यवस्थित करना रहा।
इस दौरान चंबा विभाग संयोजक सुदर्शन, हिमाचल प्रांत प्रचार प्रमुख डॉ. सत्यदेव, प्रांत शलाका परीक्षा प्रमुख डॉ. जयकृष्ण शर्मा, चंबा जिला अध्यक्ष हेमसिंह, संपर्क प्रमुख अंबिका प्रसाद, प्रचार प्रमुख डॉ. संतोष कुमार और नगर प्रशिक्षण प्रमुख नरैण शास्त्री सहित विभिन्न दायित्ववान कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इसके अलावा तीसा, सलूणी और नूरपुर से जुड़े पदाधिकारियों ने भी अभ्यास वर्ग में सहभागिता की। कार्यकर्ताओं ने प्रस्तावित अखिल भारतीय गोष्ठी की तैयारियों को लेकर अपने-अपने दायित्वों से संबंधित विषयों पर चर्चा की।
संस्कृत भारती की ओर से आयोजित इस अभ्यास वर्ग के माध्यम से आगामी आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाने और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने पर जोर दिया गया।
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