{"_id":"6aafb84bb076b69cf500697f","slug":"video-chamba-himachal-state-senior-women-chess-championship-28-players-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा में जुटीं प्रदेशभर की 28 महिला शतरंज खिलाड़ी, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दिखेगा दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बचत भवन चंबा में शनिवार को हिमाचल प्रदेश राज्य सीनियर महिला शतरंज प्रतियोगिता का आगाज हुआ। राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में प्रदेशभर से 28 महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। चंबा में पहली बार इस स्तर की प्रतियोगिता के आयोजन से स्थानीय शतरंज प्रतिभाओं को भी अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल रहा है। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग-अलग जिलों से पहुंची महिला खिलाड़ी मुकाबलों में अपनी रणनीति और कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं। प्रतियोगिता के आयोजन से चंबा में शतरंज को लेकर भी रुचि बढ़ने की उम्मीद है। राज्य शतरंज संघ के अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शतरंज का स्तर लगातार ऊंचा उठ रहा है। संघ का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तैयार करना है, ताकि उन्हें आगे चलकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के आयोजनों से खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी माहौल मिलता है और उन्हें अपनी कमियों को पहचानकर खेल में सुधार करने का अवसर भी मिलता है। प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक चंदन सहगल ने बताया कि सभी मुकाबले अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के निर्धारित नियमों के अनुसार करवाए जा रहे हैं। इससे प्रतियोगिता में नियमों और खेल की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिल रही है। राज्य स्तरीय महिला शतरंज प्रतियोगिता के दौरान एचपीएससीए के संयुक्त सचिव सुरिंदर ठाकुर, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष भूपिंदर शर्मा और निजी बस एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। चंबा में इस प्रतियोगिता के आयोजन को स्थानीय खेल प्रतिभाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेशभर की महिला खिलाड़ियों की भागीदारी से प्रतियोगिता में मुकाबला भी रोचक बना हुआ है।

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