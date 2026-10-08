{"_id":"6ac785e41cafc7897a04a7de","slug":"video-chamba-seven-day-nss-special-camp-begins-in-chaklu-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा: चकलू में एनएसएस का सात दिवसीय विशेष शिविर शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंबा। राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चकलू में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई के सात दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ हुआ। प्रधानाचार्य राजीव राठौर ने दीप प्रज्वलित कर और मां सरस्वती की वंदना के साथ शिविर का विधिवत उद्घाटन किया। प्रधानाचार्य ने स्वयंसेवकों को सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने और एनएसएस के मूल मंत्र को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। उद्घाटन अवसर पर स्वयंसेवकों ने देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र ने सात दिवसीय शिविर की रूपरेखा प्रस्तुत की और सभी का आभार जताया।

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